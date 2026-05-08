Homem é morto a facadas após briga por volume de uma caixa de som em Canaã dos Carajás

Um desentendimento entre vizinhos terminou com um homem morto na tarde de quinta-feira (7), no Chacreamento Alto Horizonte, localizado na região da VS-52, em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. A vítima foi identificada somente como Wesley. Conforme as informações iniciais, tudo teria iniciado com uma discussão por causa do som alto de uma caixa de música.

Os relatos preliminares são de que um dos vizinhos teria reclamado do volume da caixa de som, o que ocasionou um desentendimento entre um casal e uma mulher que seria proprietária de um bar. Durante a confusão, uma das mulheres envolvidas tentou atingir Wesley com um tijolo, mas foi impedida por outra pessoa que tentou conter a situação. Ainda durante a briga, a mulher teria sofrido um ferimento na mão.

Testemunhas relataram que, após a discussão, o companheiro da proprietária do bar situado em frente à residência da vítima teria pego uma faca. Minutos depois, Wesley saiu de casa acompanhado da esposa para ir a um mercadinho e acabou surpreendido ao retornar.

Ao notar a aproximação do suspeito armado, a vítima correu em direção a uma área de vegetação na tentativa de escapar, mas foi perseguida. Wesley acabou alcançado e atacado com golpes de faca. Equipes do Samu chegaram a ser acionadas, porém o homem já estava sem vida. O suspeito fugiu após o homicídio.

O caso deverá ser apurado pela Polícia Civil, que busca esclarecer a dinâmica do crime e a possível participação de outras pessoas na ocorrência. O corpo de Wesley deve ser liberado nesta sexta-feira (8) para velório e enterro.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.