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Polícia

Suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas são presos em Tailândia e Goianésia do Pará

Durante a ação policial, foram apreendidos celulares e uma motocicleta vinculada ao tráfico de entorpecentes

O Liberal
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Suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas são presos em Tailândia e Goianésia do Pará. (Foto: Polícia Civil)

Um homem e uma mulher suspeitos de integrarem uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas no município de Tailândia foram presos pela Polícia Civil na quinta-feira (7). A ação ocorreu em cumprimento a mandados de prisão e busca e apreensão no âmbito da operação “Bloqueio”. A mulher foi capturada em Tailândia e o homem em Goianésia do Pará. Celulares e uma motocicleta vinculada ao tráfico de entorpecentes foram apreendidos.

A operação policial foi coordenada pela Delegacia de Tailândia e contou com apoio operacional da Superintendência Regional do Lago do Tucuruí, do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI/Tucuruí ), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e de guarnições da Polícia Militar.

“Nós cumprimos dois mandados de prisão preventiva contra uma mulher, localizada no município de Tailândia, e contra um homem, encontrado em Goianésia do Pará. Os aparelhos celulares dos alvos foram apreendidos, bem como uma motocicleta vinculada ao tráfico de entorpecentes. Outros dois alvos empreenderam fuga das respectivas residências, por isso, nossas diligências continuam para localizá-los e cumprir as ordens judiciais de prisão”, explicou o delegado Erick Vilela, diretor da Delegacia de Tailândia e responsável pela investigação.

Um dos foragidos exerce a função de liderança da organização criminosa atuante nas regiões de Tailândia e Tucuruí. “Este sujeito é envolvido com o tráfico de entorpecentes e com a articulação de roubos, disciplinas e execução de criminosos rivais. Nossas investigações prosseguirão para localizar e capturar todos os envolvidos, além de desarticular por completo o grupo criminoso”, continuou o delegado.

A ação demonstra o compromisso da Polícia Civil em combater grupos criminosos que tentam se instalar e se consolidar no município. Quaisquer informações que possam colaborar com a Polícia Civil sobre o paradeiro de criminosos podem ser repassadas de maneira anônima pelo Disque-Denúncia, através do número 181, ou mesmo por meio da atendente virtual “Iara”, através do WhatsApp (91) 3210-0181, onde é possível encaminhar arquivos, como vídeos, fotos e localizações. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

“Os presos foram conduzidos para as delegacias de Tailândia e de Goianésia do Pará, onde passaram pelos procedimentos legais cabíveis e estão à disposição do Poder Judiciário”, finalizou o delegado Erick Vilela.

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tráfico de drogas no pará

organização criminosa
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