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Polícia

Segurança do Paysandu morre em acidente de trânsito durante retorno para Belém

Clube divulgou nota de pesar pelo falecimento de Robson Edilson, que trabalhou com a equipe de segurança na última rodada

O Liberal
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O segurança do Paysandu Robson Edilson faleceu em acidente de trânsito nesta quinta-feira (07), quando retornava para Belém. (Reprodução Redes Sociais)

O segurança Robson Edilson Corrêa Brasil que trabalhava na equipe do Paysandu Sport Clube morreu em acidente de trânsito durante retorno para Belém. Robson estava em Marabá, onde atuou na equipe de segurança do Paysandu durante a última partida do time. O clube divulgou nota de pesar na noite desta quinta-feira (07).

Robson era torcedor do Paysandu e conhecido nos bastidores dos eventos do clube. Ele prestava serviços para a empresa Mamute, parceira de longa data do Paysandu Sport Club. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o local do velório e sepultamento.

O clube se manifestou por meio de nota de pesar nas redes sociais lamentando o acidente automobilístico e se solidarizando com familiares e amigos de Robson Edilson. "O Paysandu Sport Club lamenta profundamente o falecimento de Robson Edilson Corrêa Brasil, torcedor apayxonado pelo Paysandu, colaborador de empresa de segurança privada que presta serviço para o clube", informa em nota.

"O Paysandu irá solicitar à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) um minuto de silêncio em sua homenagem antes da partida deste sábado (9), contra o Anápolis-GO, às 17h, no Estádio Banpará Curuzu, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C", complementa.

"Neste momento de dor, o clube manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de trabalho de Robson, cuja memória merece ser honrada, colocando-se à disposição para o que for necessário", finaliza.

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