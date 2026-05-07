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Polícia

Garota de 16 anos era abusada desde os 6; pais recebiam dinheiro para permitir encontros sexuais

Um homem que acompanhava a adolescente foi preso em Santo Antônio do Tauá. Os pais da vítima também foram conduzidos à delegacia

O Liberal
fonte

A Polícia Civil investiga o caso. (Imagem ilustrativa)

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (7), suspeito de exploração sexual de criança e adolescente, no município de Santo Antônio do Tauá, no nordeste paraense. A ação foi realizada por equipes do 12º Batalhão da Polícia Militar (12º BPM), em conjunto com a Agência de Inteligência do CPR III. Os pais da vítima também foram conduzidos à delegacia.

De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu por volta das 6h, dentro de um imóvel abandonado e fechado, onde o suspeito, identificado como José Carlos de Sá, estava acompanhado de uma adolescente de 16 anos.

Após a abordagem policial, a jovem informou aos militares que mantinha relações sexuais com o suspeito desde os seis anos de idade. Segundo o relato, os encontros aconteciam todas as quintas-feiras, sempre no mesmo local e horário.

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Ainda conforme a adolescente, os pais dela teriam conhecimento da situação e seriam coniventes com os abusos, recebendo do suspeito a quantia de R$ 2 mil por semana em troca da exploração sexual da menor. A jovem afirmou ainda que a movimentação financeira poderia ser comprovada por meio de transferências via Pix e mensagens trocadas por celular entre os envolvidos.

Segundo a Polícia Militar, todos os suspeitos, inclusive os pais da vítima, foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Em nota, a Polícia Civil informou que “o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia de Santo Antônio do Tauá”. “Três pessoas foram apresentadas pela Polícia Militar e autuadas por favorecimento à exploração sexual de criança ou adolescente”, diz o comunicado da instituição.

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Trio é preso suspeito de explorar sexualmente adolescente em Santo Antônio do Tauá
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