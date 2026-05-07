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Polícia

Homem é preso por tráfico de drogas no Complexo do Ver-o-Peso, em Belém

Operação integrada entre Grupamento Ambiental e Ordem Pública apreendeu drogas, armas brancas e materiais usados para o tráfico

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o material apreendido pelos agentes de segurança pública com o suspeito. (Foto: Divulgação | Agência Belém)

Um homem foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas em uma operação integrada das forças de segurança realizada nas áreas do Complexo do Ver-o-Peso e Feira do Açaí, no bairro da Campina, em Belém, na manhã de quarta-feira (6/5). Os agentes também apreenderam drogas, armas brancas e objetos usados para comercialização de entorpecentes.

A ação foi coordenada pelo Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), da Guarda Municipal de Belém (GMB), com agentes do Grupamento de Ordem Pública, que atuaram em uma força-tarefa voltada à limpeza, fiscalização e ordenamento urbano.

Durante a operação, os agentes realizaram abordagem de um homem em atitude suspeita. Na revista pessoal, foram encontrados aproximadamente 400 gramas de entorpecentes, uma balança de precisão e um alicate de pressão, objetos comumente associados à prática de tráfico de drogas.

As equipes apreenderam, ainda, diversas armas brancas encontradas ao longo das fiscalizações realizadas na área. Segundo o inspetor Dmitri Cavalcante, da Guarda Municipal de Belém, a operação reforça o trabalho preventivo realizado diariamente na região.

O suspeito preso e todo o material apreendido foram encaminhados para a Seccional do Comércio, responsável pelos procedimentos legais e investigação do caso.

“Essa ação integrada fortalece a segurança no Ver-o-Peso e ajuda a retirar de circulação materiais ilícitos e objetos que representam risco à população. O trabalho conjunto amplia a presença das forças de segurança e contribui para a manutenção da ordem pública”, destacou.

O Grupamento de Proteção Ambiental atua diretamente em operações de preservação, fiscalização e apoio em áreas estratégicas da cidade, principalmente em regiões de grande movimentação urbana. Já o Grupamento de Ordem Pública desenvolve ações preventivas de patrulhamento, organização urbana e apoio operacional em operações integradas de segurança.

As forças de segurança municipais realizam, periódicamente, operações conjuntas para ampliar a segurança na região central da cidade, além de auxiliar no enfrentamento ao tráfico de drogas e na retirada de materiais perigosos das vias públicas.

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