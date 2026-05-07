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Polícia

PM prende dois homens transportando quase 20 quilos de drogas em Juruti

Os suspeitos haviam saído de motocicleta do Amazonas, transportando a carga ilícita, em direção ao Pará, pela PA-257

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o material apreendido pela Polícia Militar com os suspeitos. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Policiais militares prenderam dois homens por tráfico de drogas na Rodovia PA-257, município de Juruti, no Oeste do Pará, nesta quarta-feira (6/5). Segundo os dados de Inteligência, dois suspeitos em uma motocicleta haviam saído do município de Parintins, no Amazonas, pela PA-257, em direção a Juruti, transportando entorpecentes.

A ação ocorreu após a PM receber informações do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) e da Agência de Inteligência Intermediária do Comando de Policiamento Regional I (CPR I).

Com essas informações, a guarnição se deslocou até a rodovia e abordou o condutor da motocicleta e o passageiro, que carregava duas bolsas. Durante a averiguação, os militares encontraram 17 tabletes de substância análoga à maconha, tipo skunk, totalizando 19,90 quilos.

Em consulta ao sistema, foi constatado que o suspeito que carregava a bolsa com entorpecentes responde a processo por tráfico de drogas no Amazonas. Os dois homens foram conduzidos e apresentados, junto com o material apreendido, na Delegacia de Polícia Civil de Juruti, para os procedimentos cabíveis.

A PM informou que a integração do NRI, CPR I e guarnições de área resulta em ações preventivas e repressivas eficazes na PA-257, rodovia frequentemente utilizada para o transporte de ilícitos entre o Amazonas e o Pará.

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