PC prende suspeito de participar de assalto a joalheria com falsos policiais civis em Belém

José Elias Da Trindade Nunes Júnior foi preso nesta quarta-feira (6/5) suspeito de participação no assalto a uma joalheria no centro de Belém. O crime ocorreu no dia 22 de abril deste ano, quando pessoas vestidas de policiais civis adentraram um edifício localizado na rua Conselheiro João Alfredo e roubaram várias joias do estabelecimento.

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que José prestou apoio aos suspeitos na condução de uma motocicleta, que já foi apreendida pela Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).

A PC descobriu que José havia fugido para Santa Catarina no dia seguinte ao roubo. Conforme a polícia, a DRFR conseguiu identificar onde o investigado, que possuía um mandado de prisão em aberto, estava morando. Com isso, os agentes se deslocaram até a cidade de São José, em Santa Catarina, e encontraram o suspeito.

As investigações continuam para identificar e responsabilizar todos os suspeitos, assim como para esclarecer a dinâmica do assalto e recuperar os bens subtraídos. José permanece à disposição do Poder Judiciário.

O caso

Câmeras de segurança registram a atuação dos suspeitos. Pelas imagens, é possível ver o momento em que os suspeitos chegam ao local, todos vestidos com roupas com uniformes da PC. Três deles têm os rostos cobertos por balaclava. Apenas uma mulher deixa a cara à mostra.

Em um outro momento, a filmagem mostra a suspeita levando um homem, que está com as mãos amarradas. A todo momento, ela segura uma arma atrás da cabeça da vítima. Os outros integrantes do grupo seguram bolsas enquanto caminham no prédio.

No mês anterior, outro assalto foi registrado em uma joalheria no mesmo edifício.