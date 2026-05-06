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Polícia

Idosa morre em incêndio registrado em kitnet no bairro de Fátima, em Belém

A vítima morava com o filho no local. Os moradores ainda arrombaram a porta do imóvel para controlar o fogo, mas as chamas se espalharam rapidamente

O Liberal
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A imagem em destaque mostra uma equipe da Defesa Civil avaliando o imóvel atingido pelo incêndio. (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Um incêndio atingiu uma kitnet de três andares na manhã desta quarta-feira (6/5) na passagem Boaventura da Silva, próximo à travessa 14 de Abril, no bairro de Fátima, em Belém. Uma idosa de 65 anos, que não teve a identidade revelada e morava no local, morreu. Ainda não se sabe o que ocasionou o fogo. 

Moradores relataram que o sinistro começou por volta das 10h30 e tiveram que se mobilizar para controlar as chamas, que alastraram rapidamente. A idosa utilizava cadeira de rodas. Não houve tempo de socorrê-la.

O filho da vítima, que também residia na casa, não estava no momento do incêndio. Ao descobrir o que tinha acontecido com a mãe, ele precisou receber atendimento médico por estar bastante abalado. 

O tenente Fábio, do Corpo de Bombeiros, contou como ocorreu o trabalho da corporação.    “Chegamos ao local e constatamos que era um conjunto de kitnets de três pavimentos, em que o térreo, que possui banheiro, quarto e cozinha, havia sido atingido. Por ser um local de pequenas dimensões e juntamente com a elevada carga de incêndio, tudo foi destruído. O acesso (do imóvel) era direto para a rua. Como se tratava de um local confinado, foi tomado muito rápido pelo fogo”, disse. 

Incêndio no bairro de Fátima

Assim que os bombeiros viram que a idosa tinha morrido, solicitaram a presença da Polícia Científica para remover o corpo dela e encaminhá-lo ao Instituto Médico Legal (IML). “A idosa morava com o filho, que não se encontrava na residência. Ele precisou ser contido pela elevada carga emocional", afirmou o tenente. 

Outros residentes falaram que a idosa e o filho moravam há pouco tempo na kitnet. A secretária administrativa Juliana Souza, de 34 anos, era vizinha dos dois. Ela descobriu o incêndio a partir dos gritos de outras pessoas que tentavam destrancar a porta da casa da idosa. “Arrombaram a porta e não tinha mais como conter o fogo. Não esperávamos que tivesse alguém dentro. Para a surpresa, eles (moradores) a viram queimada. Ela estava sozinha e o fogo vinha do quarto onde ela ficava e não da cozinha”, contou.

Juliana comentou que não tinha contato com a idosa, apenas com o filho dela. “Eu vi ela uma vez quando foi ao hospital, porque vivia no quarto. Ela utilizava cadeira de rodas”, acrescentou. 

Uma equipe da Defesa Civil e da assistência social da Prefeitura de Belém esteve no local para avaliar as condições do imóvel e conversar com os familiares. O Grupamento de Ações Táticas da Guarda Municipal de Belém informou que, nesta manhã, “atuou em uma ocorrência delicada, prestando apoio ao Corpo de Bombeiros no combate a um incêndio em uma residência. Infelizmente, uma senhora veio a óbito em decorrência do sinistro”.

Em nota, o CBMPA informou que as chamas que atingiram o imóvel residencial foram controladas. "A residência teve perda total. Uma pessoa morreu e o corpo ficou sob responsabilidade da Polícia Civil. A perícia foi solicitada", comunicou. 

Pela tarde, a Polícia Científica do Pará informou, por meio de nota, que aguarda a chegada de familiares para iniciar os procedimentos de identificação e liberação do corpo da vítima.

A Defesa Civil de Belém se manifestou dizendo que acompanha a ocorrência de um incêndio registrado em uma residência, que resultou na morte da idosa de 65 anos. "A vítima, que era cadeirante, foi encontrada sem vida no quarto em que dormia. As causas do incêndio ainda não foram confirmadas e serão determinadas após a conclusão da perícia técnica que será realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Somente com esse laudo será possível esclarecer o que provocou o início das chamas", disse em nota.

Segundo a Defesa Civil, equipes estiveram no local para avaliar os danos e prestar o apoio necessário. A Fundação Papa João XXIII (Funpapa) também foi acionada para realizar o atendimento social à família atingida, oferecendo acolhimento e encaminhamentos dentro da rede de assistência do município.

"A Prefeitura de Belém reforça sua solidariedade aos familiares da vítima neste momento de dor e segue acompanhando o caso, garantindo o suporte necessário aos envolvidos", comunicou.

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