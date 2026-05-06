Câmeras flagram assaltos a mulheres em diferentes bairros de Itaituba

Câmeras de segurança flagraram duas ações criminosas contra mulheres em diferentes bairros de Itaituba, no sudoeste do Pará. Os casos ocorreram entre terça-feira (5) e a manhã desta quarta-feira (6) e apresentam características semelhantes.

O primeiro registro mais recente ocorreu no início da manhã desta quarta-feira, no bairro Vitória Régia. Pelas imagens, é possível ver que a vítima caminhava pela via quando foi surpreendida por um homem em uma motocicleta. O suspeito se aproxima, anuncia o assalto e exibe uma faca para intimidá-la. No momento da abordagem, ao notar a presença de um morador saindo de uma casa próxima, a mulher reage correndo e consegue escapar sem sofrer ferimentos.

Já o outro caso foi registrado na manhã de terça-feira, na 7ª Rua, entre as travessas João Pessoa e São José. As imagens mostram uma mulher trafegando de bicicleta quando é abordada por um motociclista. O homem anuncia o assalto e, em seguida, puxa o celular da vítima. Com a ação brusca, ela perde o equilíbrio, cai e acaba batendo a cabeça na calçada de uma residência.

Pessoas que estavam nas proximidades prestaram socorro imediato à vítima. Não há confirmação se outros pertences foram levados. Nas duas ocorrências, o suspeito utilizava uma motocicleta de cor preta. Até o momento, não há confirmação por parte das autoridades se os crimes foram cometidos pela mesma pessoa.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.