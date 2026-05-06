Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Câmeras flagram assaltos a mulheres em diferentes bairros de Itaituba

Os casos ocorreram entre terça-feira (5) e a manhã desta quarta-feira (6), apresentando características semelhantes

O Liberal
fonte

Câmeras flagram assaltos a mulheres em diferentes bairros de Itaituba. (Foto: Giro Portal)

Câmeras de segurança flagraram duas ações criminosas contra mulheres em diferentes bairros de Itaituba, no sudoeste do Pará. Os casos ocorreram entre terça-feira (5) e a manhã desta quarta-feira (6) e apresentam características semelhantes.

O primeiro registro mais recente ocorreu no início da manhã desta quarta-feira, no bairro Vitória Régia. Pelas imagens, é possível ver que a vítima caminhava pela via quando foi surpreendida por um homem em uma motocicleta. O suspeito se aproxima, anuncia o assalto e exibe uma faca para intimidá-la. No momento da abordagem, ao notar a presença de um morador saindo de uma casa próxima, a mulher reage correndo e consegue escapar sem sofrer ferimentos.

Já o outro caso foi registrado na manhã de terça-feira, na 7ª Rua, entre as travessas João Pessoa e São José. As imagens mostram uma mulher trafegando de bicicleta quando é abordada por um motociclista. O homem anuncia o assalto e, em seguida, puxa o celular da vítima. Com a ação brusca, ela perde o equilíbrio, cai e acaba batendo a cabeça na calçada de uma residência.

Pessoas que estavam nas proximidades prestaram socorro imediato à vítima. Não há confirmação se outros pertences foram levados. Nas duas ocorrências, o suspeito utilizava uma motocicleta de cor preta. Até o momento, não há confirmação por parte das autoridades se os crimes foram cometidos pela mesma pessoa.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

assalto a mão armada
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

CRIME

Câmeras flagram assaltos a mulheres em diferentes bairros de Itaituba

Os casos ocorreram entre terça-feira (5) e a manhã desta quarta-feira (6), apresentando características semelhantes

06.05.26 12h02

INVESTIGAÇÃO

Homem encontrado morto com marcas de facadas em lixão é identificado por familiares em Itupiranga

O corpo dele apresentava sinais de violência, com ferimentos provocados por arma branca.

06.05.26 11h33

PRESOS

Dois suspeitos de latrocínio que matou ex-presidente da Câmara de Oeiras do Pará são presos em Belém

Os investigados foram detidos pela Polícia Civil na terça-feira (5/5).

06.05.26 11h09

PRESA

Jovem é presa suspeita de envolvimento em assalto a loja de shopping em Belém

A suspeita foi detida na tarde de terça-feira (5), no bairro da Marambaia

06.05.26 10h16

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

COMBATE

Operação retira invasores de terras da Avenida Liberdade, que liga Belém a Marituba

A ação está ocorrendo na manhã desta quarta-feira (6)

06.05.26 9h35

PRESA

Jovem é presa suspeita de envolvimento em assalto a loja de shopping em Belém

A suspeita foi detida na tarde de terça-feira (5), no bairro da Marambaia

06.05.26 10h16

ACIDENTE

Motociclista morre em colisão com carreta na BR-155, em Eldorado do Carajás

O acidente de trânsito foi registrado no trecho conhecido como “curva do S”

06.05.26 8h14

INVESTIGAÇÃO

Homem encontrado morto com marcas de facadas em lixão é identificado por familiares em Itupiranga

O corpo dele apresentava sinais de violência, com ferimentos provocados por arma branca.

06.05.26 11h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda