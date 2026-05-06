Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Dois suspeitos de latrocínio que matou ex-presidente da Câmara de Oeiras do Pará são presos em Belém

Os investigados foram detidos pela Polícia Civil na terça-feira (5/5).

O Liberal
fonte

Dois suspeitos de latrocínio que matou ex-presidente da Câmara de Oeiras do Pará são presos em Belém. (Foto: Polícia Civil)

Foram presos em Belém dois homens suspeitos de participar do latrocínio que vitimou o ex-presidente da Câmara Municipal de Oeiras do Pará, crime ocorrido no mês de janeiro na capital paraense. Os investigados foram detidos pela Polícia Civil na terça-feira (5/5), durante uma operação coordenada pela Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). Segundo as investigações da PC, um dos suspeitos teria atuado no apoio logístico do crime e o outro era o responsável por realizar a ‘escolha’ das vítimas.

Um dos investigados presos, identificado como Alan Miller Silva de Oliveira, conhecido como “Passarinho”, foi autuado em cumprimento a um mandado de prisão preventiva cumprido na Avenida Tavares Bastos. Conforme a PC, ele seria o responsável por conduzir o veículo utilizado na fuga e por receber parte do dinheiro obtido com o roubo. A ação contou com apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e da Delegacia da Cremação.

A partir da prisão de Alan, os policiais também localizaram e prenderam Wellington Crysthian Nunes Takemura, outro integrante do grupo criminoso que agia selecionando as vítimas. Com ele, foram apreendidos objetos que teriam sido utilizados na ação, como capacete e roupas, além de porções de maconha, o que resultou em autuação em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo ainda contava com a participação de Pablo Alexsandro Nunes Santos, conhecido como “PJ”, apontado como o autor do disparo que matou a vítima. Ele já havia sido preso anteriormente, no dia 28 de março deste ano, no contexto de outra investigação por tentativa de latrocínio contra um policial militar, no bairro da Castanheira.

O grupo utilizava um veículo alugado (Renault Clio) para apoio logístico, enquanto a execução das abordagens era realizada com o uso de motocicleta.

Crime

O crime ocorreu na tarde do dia 31 de janeiro de 2026, no estacionamento de um supermercado localizado na Avenida Augusto Montenegro. A vítima, Josiel de Jesus Araújo Maciel, foi abordada por criminosos enquanto colocava compras no carro. Durante o assalto, ele teria reagido, momento em que houve luta corporal e um dos suspeitos efetuou o disparo.

Josiel ainda chegou a ser socorrido e levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Ele era uma figura conhecida no município de Oeiras do Pará, onde atuou como vereador, presidiu a Câmara Municipal e também foi candidato a vice-prefeito. Além da trajetória política, era professor da rede pública municipal.

As investigações apontam que, no dia do crime, o grupo utilizou uma motocicleta para realizar a abordagem e um carro alugado para dar suporte à ação. Após o latrocínio, os suspeitos fugiram e teriam dividido os valores obtidos com a venda dos bens roubados.

A Polícia Civil informou que as diligências continuam para esclarecer completamente o caso e responsabilizar todos os envolvidos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

crime de latrocínio

homem é morto a tiros
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

CRIME

Câmeras flagram assaltos a mulheres em diferentes bairros de Itaituba

Os casos ocorreram entre terça-feira (5) e a manhã desta quarta-feira (6), apresentando características semelhantes

06.05.26 12h02

INVESTIGAÇÃO

Homem encontrado morto com marcas de facadas em lixão é identificado por familiares em Itupiranga

O corpo dele apresentava sinais de violência, com ferimentos provocados por arma branca.

06.05.26 11h33

PRESOS

Dois suspeitos de latrocínio que matou ex-presidente da Câmara de Oeiras do Pará são presos em Belém

Os investigados foram detidos pela Polícia Civil na terça-feira (5/5).

06.05.26 11h09

PRESA

Jovem é presa suspeita de envolvimento em assalto a loja de shopping em Belém

A suspeita foi detida na tarde de terça-feira (5), no bairro da Marambaia

06.05.26 10h16

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

COMBATE

Operação retira invasores de terras da Avenida Liberdade, que liga Belém a Marituba

A ação está ocorrendo na manhã desta quarta-feira (6)

06.05.26 9h35

PRESA

Jovem é presa suspeita de envolvimento em assalto a loja de shopping em Belém

A suspeita foi detida na tarde de terça-feira (5), no bairro da Marambaia

06.05.26 10h16

ACIDENTE

Motociclista morre em colisão com carreta na BR-155, em Eldorado do Carajás

O acidente de trânsito foi registrado no trecho conhecido como “curva do S”

06.05.26 8h14

ABUSO INFANTIL

Polícia investiga perfis que divulgaram vídeo de estupro coletivo contra crianças em SP

O crime aconteceu do mês passado, na zona leste da capital paulista

05.05.26 22h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda