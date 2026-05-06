Dois suspeitos de latrocínio que matou ex-presidente da Câmara de Oeiras do Pará são presos em Belém

Foram presos em Belém dois homens suspeitos de participar do latrocínio que vitimou o ex-presidente da Câmara Municipal de Oeiras do Pará, crime ocorrido no mês de janeiro na capital paraense. Os investigados foram detidos pela Polícia Civil na terça-feira (5/5), durante uma operação coordenada pela Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). Segundo as investigações da PC, um dos suspeitos teria atuado no apoio logístico do crime e o outro era o responsável por realizar a ‘escolha’ das vítimas.

Um dos investigados presos, identificado como Alan Miller Silva de Oliveira, conhecido como “Passarinho”, foi autuado em cumprimento a um mandado de prisão preventiva cumprido na Avenida Tavares Bastos. Conforme a PC, ele seria o responsável por conduzir o veículo utilizado na fuga e por receber parte do dinheiro obtido com o roubo. A ação contou com apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e da Delegacia da Cremação.

A partir da prisão de Alan, os policiais também localizaram e prenderam Wellington Crysthian Nunes Takemura, outro integrante do grupo criminoso que agia selecionando as vítimas. Com ele, foram apreendidos objetos que teriam sido utilizados na ação, como capacete e roupas, além de porções de maconha, o que resultou em autuação em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo ainda contava com a participação de Pablo Alexsandro Nunes Santos, conhecido como “PJ”, apontado como o autor do disparo que matou a vítima. Ele já havia sido preso anteriormente, no dia 28 de março deste ano, no contexto de outra investigação por tentativa de latrocínio contra um policial militar, no bairro da Castanheira.

O grupo utilizava um veículo alugado (Renault Clio) para apoio logístico, enquanto a execução das abordagens era realizada com o uso de motocicleta.

Crime

O crime ocorreu na tarde do dia 31 de janeiro de 2026, no estacionamento de um supermercado localizado na Avenida Augusto Montenegro. A vítima, Josiel de Jesus Araújo Maciel, foi abordada por criminosos enquanto colocava compras no carro. Durante o assalto, ele teria reagido, momento em que houve luta corporal e um dos suspeitos efetuou o disparo.

Josiel ainda chegou a ser socorrido e levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Ele era uma figura conhecida no município de Oeiras do Pará, onde atuou como vereador, presidiu a Câmara Municipal e também foi candidato a vice-prefeito. Além da trajetória política, era professor da rede pública municipal.

As investigações apontam que, no dia do crime, o grupo utilizou uma motocicleta para realizar a abordagem e um carro alugado para dar suporte à ação. Após o latrocínio, os suspeitos fugiram e teriam dividido os valores obtidos com a venda dos bens roubados.

A Polícia Civil informou que as diligências continuam para esclarecer completamente o caso e responsabilizar todos os envolvidos.