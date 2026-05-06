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Polícia

Motociclista morre em colisão com carreta na BR-155, em Eldorado do Carajás

O acidente de trânsito foi registrado no trecho conhecido como “curva do S”

O Liberal
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Motociclista morre em colisão com carreta na BR-155, em Eldorado do Carajás. (Foto: Redes Sociais)

Um homem morreu esmagado em um acidente envolvendo uma carreta e uma motocicleta na manhã de terça-feira (5), na rodovia BR-155, no trecho conhecido como “curva do S”, em Eldorado do Carajás, sudeste do Pará. A vítima foi identificada como Felipe Rocha. Ele estava com o pai trafegando na moto quando foram atingidos pelo veículo de grande porte. O segundo homem foi socorrido com vida.

De acordo com informações preliminares, a moto teria diminuído a velocidade em razão de um veículo que trafegava à frente. A carreta, que vinha logo atrás, não conseguiu parar a tempo e atingiu a traseira da motocicleta.

Com a colisão, os ocupantes foram arremessados. Felipe acabou ficando sob o veículo de carga e morreu no local após ser atropelado. Já o pai dele caiu às margens da pista e teve vários ferimentos pelo corpo. Outros condutores que passavam pelo local acionaram uma ambulância para socorrer a vítima, que sobreviveu. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do outro ocupante da motocicleta.

A Polícia Militar esteve no local e fez o isolamento da área. O corpo de Felipe foi removido ao Instituto Médico Legal. "A Polícia Civil informa que a Delegacia de Eldorado dos Carajás instaurou inquérito policial para apurar o homicídio culposo e a fuga do local do crime. Equipes trabalham para localizar o suspeito que conduzia a carreta, que já foi identificado. O condutor da motocicleta morreu no local, e uma segunda vítima, que estava na garupa da motocicleta, foi encaminhada para atendimento médico. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou.

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Acidente de trânsito

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