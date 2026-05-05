PM e Polícia Civil cumprem mandado de prisão por tentativa de homicídio em Ponta de Pedras

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou no cumprimento de um mandado de prisão por tentativa de homicídio na manhã desta terça-feira (5), no município de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó.

Segundo as autoridades, a ação ocorreu por volta das 11h30 e teve como destino a comunidade do Rio Crairu, localizada a cerca de 1h30 do centro da cidade, com acesso feito por via fluvial.

A operação contou com trabalho de inteligência policial, que permitiu identificar com precisão o local onde a investigada se encontrava. Ao chegarem à comunidade, as equipes localizaram o imóvel e efetuaram a prisão.

A suspeita foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Ponta de Pedras, onde foi apresentada à autoridade competente para os procedimentos legais.