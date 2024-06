Motociclista morre esmagado por caminhão nesta quinta-feira (27), em Ananindeua

Um homem, identificado como Almir Lucas Medeiros Senado, segundo informações da Polícia Militar do Pará (PMPA), morreu na tarde desta quinta-feira, 27, ao ser atropelado por um caminhão, no bairro Atalaia, em Ananindeua. O acidente aconteceu na passagem São Pedro, via que dá acesso à rodovia BR-316. Imagens de circuito de segurança próximo ao local registraram o momento extato do acidente. Segundo informações de testemunhas, o acidente ocorreu por volta das 14h30.

O motorista do caminhão, que não foi identificado, ficou muito abalado com o acidente e foi socorrido com por trabalhadores de uma empresa da área. O profissional e o caminhão foram encaminhados para a Seccional do Jaderlândia, onde o motorista deverá prestar depoimento sobre o ocorrido.

A passagem São Pedro é utilizada por motoristas para transitar entre a rodovia BR-316 e as avenidas Três Corações e Mário Covas, em Ananindeua. A via dá acesso a entrada do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência e está sinalizada horizontal e verticalmente, porém não possui lombadas.

Segundo Wagner Souza, a testemunha do acidente, que trabalha em uma empresa na região, é comum ver a imprudência dos motociclistas na rua. "Já aconteceu de motos se baterem outra vez. Infelizmente, os próprios motoqueiros são imprudentes, não querem esperar e fazer a ultrapassagem correta e cortam caminho pela direita", lamentou.

O trânsito foi liberado após o recolhimento do corpo e o término do trabalho dos perítos às 16h50.

No vídeo, o motociclista aparece trafegando à direita do caminhão, até que ele escorrega em um ponto alagado da via e cai para a esquerda. Neste momento, a cabeça e parte do tronco do piloto vai parar embaixo das rodas do caminhão e é esmagado pelo veículo de grande porte.

Motociclista escorrega e cai para debaixo do caminhão e é esmagado pelo veículo de grande porte. (Reprodução / redes sociais)

O corpo da vítima do acidente foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde aguardará pela identificação de familiares.