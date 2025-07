Homem é preso pela Polícia Civil por tentativa de homicídio em Igarapé-Miri

Um suspeito de tentativa de homicídio foi preso pela Polícia Civil, na tarde da última quinta-feira (04/07) no município de Igarapé-Miri, região Nordeste do Pará. João Batista Silva Moraes teve o mandado de prisão preventiva cumprido pelos policiais. Ele foi encontrado por volta das 15h30, na Comunidade Castanhal, quando estava no Km 124, da rodovia PA-151, na zona rural do município.

Após tomar conhecimento do mandado, a equipe policial foi até a residência de João Batista, onde o encontrou. O suspeito foi conduzido à delegacia para a adoção das devidas providências legais. Ele será ouvido no procedimento investigativo e posteriormente encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) para ficar à disposição da Justiça.