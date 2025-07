Incêndio destrói casa de madeira no bairro de Fátima, em Belém

Uma casa de madeira pegou fogo na tarde desta sexta-feira (4), no bairro de Fátima, em Belém. O caso ocorreu no início da tarde em uma residência localizada na avenida Duque de Caxias. A informação foi confirmada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop).

De acordo com o Ciop, o imóvel foi totalmente tomado pelas chamas. Ninguém ficou ferido. Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram para conter as chamas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso ao Corpo de Bombeiros. A reportagem aguarda retorno.