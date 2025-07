Homem que saiu da prisão envia bolo à delegacia; policiais jogaram presente no lixo

Um homem não identificado foi preso depois de agredir a companheira e solto logo após uma audiência de custódia que lhe deu voz de liberdade. Como um gesto de agradecimento, o suspeito decidiu enviar um bolo de presente aos policiais civis nesta quinta-feira (3) com destino à Delegacia de Quixeramobim, no Ceará. Porém, os funcionários desconfiaram da boa vontade dele e jogaram o presente no lixo.

“Antes de ontem, teve uma prisão de violência doméstica. Quando foi hoje pela manhã, o cara mandou deixar esse bolo. O preso, né? Saiu na audiência de custódia e mandou deixar esse bolo. Ninguém teve coragem nem de encostar. Agora, foi para o lixo”, disse o delegado William Lopes em um vídeo publicado nas redes sociais.

Apesar do susto, o bolo não havia quaisquer indícios de envenenamento e ele não será levado para investigações policiais. “O pessoal ficou com receio devido aos últimos acontecimentos que saíram na mídia. O bolo passou o dia aqui, ninguém quis encostar. Foi só um fato curioso que aconteceu”, explicou William.

Acusado de violência doméstica

Ainda segundo o delegado William Lopes, o homem foi preso após a mulher do indivíduo ter ido denunciá-lo por violência doméstica. No momento exato em que a vítima estava prestando depoimento, os policiais foram até a casa em que ele estava e o prenderam com medidas cautelares para manter distância da mulher, e foi solto apenas na última quarta-feira (2), um dia antes de levar o bolo para os policiais.

Denuncie violência doméstica

É importante ressaltar a importância de buscar ajuda em casos de violência doméstica. Ao testemunhar agressões contra mulheres, é fundamental ligar para o número 190 e denunciar. Além disso, é possível fazer denúncias por meio do número 180, que corresponde à Central de Atendimento à Mulher, e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Outras opções incluem o aplicativo Direitos Humanos Brasil (Android e iOS)e a página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC).

A maioria dos casos de violência doméstica são cometidos por parceiros ou ex-companheiros das vítimas, mas a Lei Maria da Penha também abrange agressões perpetradas por familiares.

Vítimas de violência doméstica têm até seis meses para realizar a denúncia e buscar proteção.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)