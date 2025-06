Operação ‘Dragão de Jade’ prende homem suspeito de torturar os próprios filhos em Belém

Um homem suspeito de torturar os quatro filhos foi preso na manhã desta terça-feira (10), em Belém, durante a operação "Dragão de Jade", da Polícia Civil do Pará. A ação foi conduzida pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e é um desdobramento de um caso inicial de violência doméstica contra a companheira do investigado, que posteriormente revelou um cenário de agressões constantes contra as crianças, de idades de 11, 9, 7 e 4 anos.

Segundo a delegada Caroline Batista Nunes, da DPCA, em 29 de janeiro deste ano, a equipe da Divisão Especializada no Atendimento à Mulher Belém (Deam) autuou em flagrante esse investigado pelo crime de ameaça, no contexto de violência doméstica. “Naquele momento, a vítima era a companheira. Posteriormente, quando ela foi ouvida, informou que as crianças também eram vítimas constantes das agressões”, afirmou.

Diante das novas informações, a DPCA foi acionada. “Instauramos um inquérito policial, inicialmente, para apurar o crime de lesão corporal contra as crianças. Porém, com o avanço das investigações, identificamos que se tratava do crime de tortura e não apenas de lesão corporal ou maus-tratos”, detalhou a delegada.

De acordo com Caroline, a investigação reuniu provas contundentes. “Conseguimos obter vídeos que registram as agressões, inclusive com barra de ferro, cabo de vassoura, cabides, além de situações graves, como castigos físicos”, acrescentou. Um dos episódios de crueldade apontados foi o de que “uma das crianças teve o cabelo totalmente raspado”.

Com base nas evidências, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado e pela busca e apreensão do celular dele. “Ele foi preso dentro de casa, no interior da residência, logo no início da manhã desta terça”, confirmou a delegada. “No primeiro momento, não vemos a esposa como coautora dos fatos, mas como vítima, já que ela também sofreu violência doméstica, tanto que houve um primeiro procedimento registrado na Deam Belém”, informou.

Caroline Nunes disse que as crianças “passaram por escuta especializada, acolhimento, foram encaminhadas para perícia e, atualmente, estão sob os cuidados da mãe”. O suspeito permanece à disposição do Poder Judiciário e responderá por tortura majorada.

Dragão de Jade

O nome da operação faz menção aos dois lados do trabalho policial envolvendo vulneráveis. De um lado o dragão que, na cultura chinesa, representa autoridade, poder e justiça. Do outro lado, a Jade que representa um tesouro frágil a ser tratado com zelo e atenção.

Punição

Quem constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental está sujeito a reclusão de dois a oito anos. Se o crime for praticado contra criança, a pena aumenta de um sexto até um terço.