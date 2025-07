Dupla é presa com 130 quilos de droga em embarcação escondida na zona rural do Marajó

Dois homens foram presos em flagrante na manhã desta quinta-feira (4) sob suspeita de tráfico de drogas na Vila de Camará, zona rural do município de Cachoeira do Arari, no arquipélago do Marajó. A operação foi conduzida por policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar do Pará (8º BPM), depois de uma denúncia anônima que alertou sobre uma movimentação suspeita nas proximidades do porto da balsa, localizado em uma área de difícil acesso na vila.

Ao chegar no local, a polícia encontrou indícios de que alguém tinha passado por lá, numa trilha na mata. Durante as buscas, os policiais avistaram dois homens em atitude suspeita. Eles tentaram fugir pela mata, mas foram alcançados e detidos e dentificados como Luan Dias dos Santos, de 21 anos, e Gilmar Carmo dos Anjos, de 33.

Nas buscas feitas na margem do rio, a equipe localizou uma embarcação de médio porte, com cerca de quatro toneladas, escondida sob galhos e lonas escuras. Dentro do barco, foram encontrados quatro sacos plásticos pretos contendo, ao todo, 100 tabletes de uma substância com odor e aparência semelhantes à cocaína. Cada tablete pesava cerca de 1,3 kg, totalizando aproximadamente 130 kg de entorpecente.

Além da droga, os policiais também apreenderam diversos equipamentos de mergulho e ferramentas especializadas. Foram encontrados nadadeiras, máscaras, medidores de pressão, reguladores, rádios comunicadores, ímãs industriais para pesca magnética, GPS sonar, luvas de neoprene, além de um celular.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Cachoeira do Arari, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa.