Homem é preso pela Guarda Municipal de Belém suspeito de ter roubado a moto da própria mãe

Um homem suspeito de roubar a motocicleta da própria mãe foi preso na manhã desta sexta-feira (04/07), nas proximidades do Complexo do Ver-O-Peso. O suspeito identificado apenas como Carlos foi abordado pela Guarda Municipal de Belém (GMB) na rua Padre Champagnat, entre as praças Dom Pedro II e do Relógio.

O suspeito teria roubado a moto da mãe, que mora em Mosqueiro, e vendido para pagar uma dívida com o tráfico de drogas. A localidade é conhecida por ser um dos pontos da capital em que há grande concentração de usuários de drogas utilizando substâncias. O suspeito foi encaminhado para a seccional de São Brás, onde será registrada a ocorrência. A mãe já teria sido comunicada estaria vindo para Belém acompanhar a situação.

A redação integrada do Grupo Liberal apura o caso. Em breve mais informações.