Vazamento de gás é registrado no Hospital Abelardo Santos, em Belém

Um vazamento de gás foi registrado, na tarde desta sexta-feira (4), no Hospital Abelardo Santos, localizado no distrito de Icoaraci, em Belém.

Segu​ndo informações preliminares repassadas à reportagem do Grupo Liberal por pessoas que estavam no local, o sinistro teria iniciado em um dos leitos da UTI Adulto. Imagens que circulam nas redes mostram correria de pessoas no local. Algumas aparecem desesperadas tentando abrir as janelas do hospital para que o gás pudesse sair.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e orientaram que fosse feita a evacuação do espaço. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a dimensão do incidente.