Três pessoas são presas por tráfico de pessoas com fins de adoção ilegal em Conceição do Araguaia

Três pessoas, sendo duas mulheres e um homem, foram presas em flagrante, suspeitas de tráfico de pessoas com finalidade de adoção ilegal, na última quinta-feira (3), em Conceição do Araguaia, no sudeste paraense. As prisões, que integram a operação Infância Segura, contaram com o apoio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Redenção, também no sudeste do Pará.

“A ação teve início após o recebimento de uma denúncia anônima informando que, naquele mesmo dia, ocorreria a venda ilegal de uma criança. Segundo as informações repassadas, o crime estaria sendo articulado por um casal residente no Estado do Rio de Janeiro. A mulher do casal teria viajado até Conceição do Araguaia com o objetivo de retirar uma criança de aproximadamente dois meses de idade”, explicou o delegado Hyago Carvalho.

Durante as investigações, constatou-se que a mulher tentaria formalizar a adoção por meio de documentos fraudulentos, como uma autorização de viagem e uma procuração, supostamente assinadas pela mãe biológica da criança, em nome de uma terceira mulher. Diante disso, foi instaurada uma Verificação de Procedência das Informações (VPI), e os policiais civis iniciaram diligências para localizar os envolvidos.

Na quinta-feira, os agentes identificaram a chegada do casal à rodoviária da cidade e o local onde pretendiam se hospedar. A equipe policial também localizou o cartório onde seria realizada a formalização da adoção com uso de documentação fraudulenta. Policiais foram deslocados até o local, onde efetuaram a prisão em flagrante dos três envolvidos: o casal e a mulher que teria consentido, de forma ilegal, com a entrega da criança.

O bebê foi encaminhado ao Conselho Tutelar e recebe atendimento especializado. Durante as diligências, os policiais civis também identificaram um grupo em uma rede social com indícios de envolvimento na prática de venda ilegal de crianças. O grupo continha informações sobre falsificação de documentos, como atestados de vida e de óbito, supostamente emitidos em nome de potenciais compradores.

Os presos foram conduzidos à unidade policial para os procedimentos cabíveis, passaram por exame de corpo de delito e permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuarão para esclarecer todos os detalhes do caso e desarticular eventuais redes criminosas envolvidas no tráfico interestadual de crianças. A conduta dos investigados configura o crime de tráfico de pessoas com finalidade de adoção ilegal, tipificado no artigo 149-A, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Denuncie

A Polícia Civil reforça a importância das denúncias em casos de crimes contra crianças e adolescentes. As denúncias podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181) ou pelo Disque 100. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.