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Polícia

PM apreende drogas e materiais para tráfico no Bairro Tropical, em Parauapebas

Polícia encontrou balanças, cocaína, crack e maconha em 'biqueira', suspeito segue foragido

O Liberal
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Drogas que seriam comercializadas foram apreendidas dentro de residência em Parauapebas. (Reprodução Redes Sociais)

Uma operação da Polícia Militar, realizada pelo Grupamento de Prevenção Ativa (GPA), resultou na apreensão de grande quantidade de drogas e materiais usados no tráfico, na manhã desta terça-feira (5), no Bairro Tropical, em Parauapebas, na região sudeste do Pará.

Segundo a PM, uma denúncia anônima levou os policiais até um imóvel conhecido como “biqueira”, ponto de comercialização de entorpecentes supostamente administrado por Juvenilson Pereira da Silva.

No local, a equipe foi recebida por Hellen Neves dos Santos, moradora da residência, que autorizou a entrada e buscas. Ela afirmou desconhecer qualquer prática ilícita e informou que está em processo de comprovação de paternidade de seu filho com o suspeito.

Durante a averiguação, foram encontrados 114 gramas de cocaína, divididas entre papelotes e um prato; 19 gramas de crack; e 75 gramas de maconha. A PM também apreendeu três balanças — duas de grande porte e uma de precisão —, quatro celulares e materiais para embalagem de drogas.

Hellen foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos. Juvenilson Pereira da Silva segue como investigado pela polícia.

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