PM apreende drogas e materiais para tráfico no Bairro Tropical, em Parauapebas

Uma operação da Polícia Militar, realizada pelo Grupamento de Prevenção Ativa (GPA), resultou na apreensão de grande quantidade de drogas e materiais usados no tráfico, na manhã desta terça-feira (5), no Bairro Tropical, em Parauapebas, na região sudeste do Pará.

Segundo a PM, uma denúncia anônima levou os policiais até um imóvel conhecido como “biqueira”, ponto de comercialização de entorpecentes supostamente administrado por Juvenilson Pereira da Silva.

No local, a equipe foi recebida por Hellen Neves dos Santos, moradora da residência, que autorizou a entrada e buscas. Ela afirmou desconhecer qualquer prática ilícita e informou que está em processo de comprovação de paternidade de seu filho com o suspeito.

Durante a averiguação, foram encontrados 114 gramas de cocaína, divididas entre papelotes e um prato; 19 gramas de crack; e 75 gramas de maconha. A PM também apreendeu três balanças — duas de grande porte e uma de precisão —, quatro celulares e materiais para embalagem de drogas.

Hellen foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos. Juvenilson Pereira da Silva segue como investigado pela polícia.