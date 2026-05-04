Cortejo de jovem morto em Ananindeua é marcado por homenagens de motociclistas

Motociclistas fizeram uma homenagem durante o cortejo que acompanhou o sepultamento do motociclista por aplicativo e barbeiro Matheus Ferreira da Rocha, de 22 anos, na tarde desta segunda-feira (4).

Matheus foi encontrado morto no final da tarde de domingo (3), enterrado em uma cova rasa em uma área de mata na Estrada do Ariri, no bairro 40 Horas, em Ananindeua.

Durante o trajeto até o local do sepultamento, colegas de profissão seguiram em comboio, com buzinas e gestos de despedida, prestando as últimas homenagens.