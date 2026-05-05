Motociclista morre em acidente na BR-230, em Brasil Novo

O motociclista identificado como Eduardo Kruguer, de 26 anos, morreu em um acidente registrado na manhã de segunda-feira (4), na rodovia BR-230, no trecho entre os municípios de Altamira e Brasil Novo, no sudoeste do Pará. A vítima era conhecida na região por atuar no setor rural.

De acordo com informações levantadas inicialmente, o jovem trafegava pela via quando perdeu o controle da motocicleta após passar por um trecho com indícios de óleo na pista. Ainda conforme os relatos, ele tentou estabilizar o veículo, mas acabou caindo e colidindo com força contra uma estrutura de proteção lateral da rodovia.

Com o impacto, a motocicleta foi arremessada a vários metros de distância, enquanto o corpo da vítima ficou em outro ponto da pista. A área do acidente apresentou uma longa marca de derrapagem, indicando a perda de controle antes da colisão.

Condutores que passavam pelo local acionaram equipes da Polícia Rodoviária Federal, do Corpo de Bombeiros e do Instituto Médico Legal (IML). Os órgãos atenderam à ocorrência, realizando os procedimentos necessários.

Familiares de Eduardo, residentes tanto em Brasil Novo quanto em Altamira, estiveram na rodovia e acompanharam o trabalho das equipes. O clima foi de forte comoção. O jovem morava em Brasil Novo, era noivo e trabalhava com agricultura, pecuária e cultivo de cacau.