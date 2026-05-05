Idoso em bicicleta morre esmagado por carreta em Barcarena

João Farias da Costa, de 70 anos, morreu após ser atingido por uma carreta enquanto trafegava de bicicleta na rodovia PA-481, no trecho entre os bairros Laranjal e Novo Paraíso, no município de Barcarena, Grande Belém. O acidente fatal foi registrado na tarde de segunda-feira (4).

De acordo com informações iniciais, a colisão ocorreu por volta das 14h30, às margens da via. As circunstâncias exatas do acidente ainda não foram oficialmente esclarecidas, e devem ser apuradas pelas autoridades responsáveis. No entanto, testemunhas relataram que o idoso trafegava de bicicleta quando foi violentamente atingido pela carreta. Com o impacto, João foi esmagado, morrendo ainda no local.

Conhecido pelo apelido de “Belém”, João Farias era natural de Igarapé-Açu e vivia sozinho em Barcarena. Ele seria vendedor de hortaliças na região. Após o acidente, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Abaetetuba, onde aguarda reconhecimento oficial por familiares. Há informações de que parentes da vítima residiam no município de Bragança, mas até o momento nenhum deles foi localizado.

Diante da situação, amigos e moradores iniciaram uma mobilização nas redes sociais na tentativa de localizar familiares do idoso. Informações que possam contribuir com a identificação de parentes devem ser repassadas às autoridades.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.