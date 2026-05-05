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Polícia

Pará registra melhor abril da série histórica com queda de 69% na criminalidade violenta

Comparativo com 2018 aponta redução drástica em homicídios e latrocínios; Estado já preservou mais de dez mil vidas nos últimos anos

O Liberal
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Imagem mostra uma viatura da Polícia Militar e policiais militares em atuação (Foto: Bruno Cruz | Ag. Pará)

Mais uma vez, o Pará alcança um resultado histórico na segurança pública. Abril de 2026 se consolidou como o melhor mês da série histórica na redução dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), registrando queda de 69% em comparação com abril de 2018. No ranking dos meses de abril, este é o menor número de ocorrências já registrado no Estado.

Os dados foram apresentados nesta sexta-feira (1º) pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac). O levantamento considera os CVLI, que englobam homicídio, feminicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte.

Na comparação direta entre os períodos, abril de 2018 registrou 415 casos, enquanto abril de 2026 contabilizou 126 ocorrências. Em relação a abril de 2025, quando foram registrados 157 casos, a redução foi de 20%, reforçando a tendência contínua de queda nos índices de violência letal.

O secretário de Segurança Pública, Ed-Lin Anselmo, destacou que o resultado reafirma a consolidação de uma política pública baseada em planejamento e integração.

“Os dados de abril reforçam um cenário consistente de redução da criminalidade no Pará. Quando comparamos com 2018, temos uma queda expressiva que demonstra a efetividade das ações implementadas ao longo dos últimos anos. Esse resultado é fruto de um trabalho integrado, com foco em inteligência, presença operacional e investimentos contínuos, sempre com o objetivo de preservar vidas”, afirmou.

Acumulado do ano

O desempenho positivo também se reflete no acumulado dos quatro primeiros meses de 2026. Entre janeiro e abril deste ano, foram registrados 548 casos de CVLI em todo o Estado. No mesmo período de 2018, o número foi de 1.436 ocorrências, o que representa redução de 61%.

Na comparação com 2025, quando foram registrados 603 casos no primeiro quadrimestre, a redução foi de 9%, mantendo a trajetória de queda também no comparativo mais recente.

Para o secretário, os números mostram que a redução não é pontual, mas sustentada ao longo do tempo. “O acumulado do ano confirma que o Pará segue em uma linha contínua de redução dos crimes letais. Não se trata de um resultado isolado, mas de uma política estruturada, que vem sendo aperfeiçoada ano após ano, com foco em resultados concretos para a população”, frisou Ed-Lin Anselmo.

Destaque nacional - Ao longo dos últimos anos, o Pará tem se destacado nacionalmente pela redução dos índices de criminalidade. Desde 2018, o Estado já preservou mais de dez mil vidas, considerando a diminuição dos Crimes Violentos Letais Intencionais ao longo da série histórica.

O resultado é atribuído à atuação integrada das forças de segurança, aliada aos investimentos realizados pelo governo do Estado, que têm como prioridade a proteção da população e a valorização dos profissionais da área.

Investimentos em segurança

Nos últimos sete anos, o governo do Pará investiu mais de R$ 950 milhões na segurança pública, por meio da Segup. Os recursos foram aplicados na modernização das forças de segurança, com aquisição de equipamentos de alta tecnologia, novas viaturas, armamentos, munições, Bases Fluviais Integradas e lanchas rápidas.

O Estado também reforçou a estrutura com um novo Centro de Comando e Controle Móvel e viaturas destinadas ao Corpo de Bombeiros Militar, ampliando a capacidade de resposta em situações de emergência.

Tecnologia e presença

O avanço tecnológico também tem papel estratégico nos resultados. Atualmente, o Pará conta com mais de mil câmeras de monitoramento, incluindo equipamentos instalados em 100 totens de segurança distribuídos em diversas regiões.

Parte dessas câmeras possui tecnologia de leitura de placas veiculares e reconhecimento facial, ampliando a capacidade de identificação e prevenção de crimes. Os totens também permitem contato direto da população com as forças de segurança, por meio do canal 190, garantindo resposta rápida em situações de urgência e emergência.

Além disso, operações integradas realizadas ao longo do mês de abril, incluindo ações estratégicas intensificadas em períodos de maior fluxo, contribuíram para o reforço da presença policial e para a redução dos índices, consolidando o melhor resultado já registrado para o período.

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