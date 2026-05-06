PC prende suspeito de tentar matar companheira a facadas e pauladas dentro de embarcação no Marajó

Eliedson Sarges dos Santos foi preso nesta quarta-feira (6/5) suspeito de tentar matar a companheira, Marcieli Soares de Moraes, a facadas em Muaná, no Marajó. De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu no último domingo (3/5), nas águas do Furo Maracajá, quando o suspeito esfaqueou e agrediu a pauladas dentro de uma rabeta.

As investigações da PC apontaram o casal brigou dentro da embarcação por ciúmes após saírem de uma festa e que o suspeito estava sob influência de bebidas alcoólicas na hora do crime. Conforme as autoridades, o homem desferiu um golpe de faca na coxa de direita da mulher, com quem tinha um relacionamento há cinco anos. Após a vítima retirar a faca e jogá-la no rio, Eliedson teria batido em Marcieli com um pedaço de madeira na cabeça dela, fazendo com que ela desmaiasse.

Outras pessoas prestaram socorro à vítima e a levaram para um hospital, após ter sido encontrada na casa da mãe, sangrando. A partir do depoimento de uma testemunha que estava na rabeta e da vítima, a PC representou pela prisão preventiva do suspeito.

Após parecer favorável do Ministério Público do Pará (MPPA), a Vara Única de Muaná determinou a ordem de captura de Eliedson. Nesta quarta (6/5), por volta das 14h, a Polícia Civil, com a ajuda da Guarda Municipal, cumpriu o mandado de prisão, às margens do Rio Anabiju, zona rural de Muaná. Eliedson segue à disposição da Justiça.

A PC informou que foram oferecidas medidas protetivas de urgência e encaminhamento para acompanhamento psicossocial e cadastro em benefícios sociais cabíveis.