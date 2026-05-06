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Polícia

Jovem é presa suspeita de envolvimento em assalto a loja de shopping em Belém

A suspeita foi detida na tarde de terça-feira (5), no bairro da Marambaia

O Liberal
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Imagem ilustrativa (Foto: Polícia Civil)

Uma jovem foi detida na tarde de terça-feira (5), no bairro da Marambaia, em Belém, por suspeita de envolvimento em um roubo a uma loja de um shopping no bairro do Castanheira, em Belém. A prisão ocorreu após a polícia identificar o veículo usado na ação criminosa, o que permitiu chegar ao imóvel onde a investigada foi localizada. Vários produtos que teriam sido subtraídos do estabelecimento foram encontrados no local.

Durante a abordagem, os agentes encontraram, em um dos quartos, uma mochila com vários aparelhos celulares que, segundo as investigações, seriam provenientes do assalto. No local, também foram localizadas imagens que ajudaram a polícia a reconhecer um dos homens envolvidos no crime.

A operação contou com equipes do 27º Batalhão da Polícia Militar. Conforme relato policial, dois suspeitos conseguiram fugir ao perceberem a chegada das viaturas, após visualizarem a movimentação por meio de uma câmera instalada no corredor da vila onde fica a casa. Um deles seria namorado da mulher presa. A dupla escapou pelo quintal da residência.

Nas buscas realizadas na área externa do imóvel, os policiais apreenderam uma sacola contendo cerca de dois quilos de substância semelhante à maconha. A suspeita foi encaminhada à Seccional da Marambaia, onde permaneceu à disposição da Justiça, juntamente com o material apreendido.

"A Polícia Civil informa que uma mulher foi apresentada pela Polícia Militar na Seccional da Marambaia e autuada por receptação dos celulares roubados e tráfico de drogas. Também foram apreendidos quatro porções de drogas. Diligências seguem em andamento para localizar os demais envolvidos, que já foram identificados", comunicou.

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