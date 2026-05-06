Operação retira invasores de terras da Avenida Liberdade, que liga Belém a Marituba

Uma operação policial é realizada na manhã desta quarta-feira (6) para combater invasões às margens da Avenida Liberdade, via recém-inaugurada que liga Belém a Marituba. O objetivo é retirar ocupações irregulares instaladas em uma área de proteção ambiental e restabelecer as estruturas de segurança que haviam sido danificadas. As pessoas que construíram as barracas improvisadas não estavam mais no local.

A ação reúne equipes das polícias Civil e Militar, por meio da Ronda Ostensiva Tática Metropolitana (Rotam), além da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Durante a operação, também são realizados trabalhos para recolocar grades de proteção ao longo da via, que foram destruídas por invasores para criar acessos clandestinos.

AVENIDEA-LIVERDADE-INVASAO-DE-TERRA Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal

De acordo com denúncias, trechos do cercamento foram quebrados, permitindo a entrada de pessoas na área protegida. Além disso, há registros de desmatamento e queimadas, o que tem agravado a degradação ambiental na região. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a dimensão dos danos, com áreas de vegetação suprimida e avanço de construções improvisadas. As pessoas que invadiram o local já haviam sido retiradas da área em uma operação anterior, realizada pelas forças de segurança. Nesta quarta-feira (6), os agentes realizavam a remoção das barracas.

O governo do Estado, por meio da Polícia Militar, Polícia Civil e Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seinfra), informa que realizou, nesta quarta-feira (6), uma ação de reordenamento de áreas ocupadas ilegalmente às margens da avenida Liberdade, no km-8, próximo ao trevo. Foram retiradas estruturas, além de orientações para pessoas que ainda estavam no local.

A ação foi motivada depois que área passou a ser ocupada irregularmente nos últimos dias. Barracos de madeira foram erguidos para demarcar espaços. Nesta quarta-feira (6), o foco foi orientar os ocupantes para saída do local e a retirada que visa garantir a segurança viária, preservar o patrimônio público e impedir novas ocupações irregulares às margens da Avenida Liberdade, importante corredor de acesso à Região Metropolitana.

Mais de 100 militares participaram da operação

A operação contou com equipes do 30º Batalhão da Polícia Militar (30º BPM), do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), Batalhão de Ação com Cães (BAC), Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e duas equipes da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), da Polícia Civil.

Segundo o tenente-coronel Adriano Raiol, comandante do BAC, a operação foi exitosa. “Estamos com o objetivo de realizar a fiscalização ambiental nestas áreas da Avenida Liberdade. Obtivemos sucesso na operação, com a condução de um indivíduo pela Polícia Civil, por infração em área de preservação ambiental. Nossas equipes permaneceram no local e vamos continuar agindo para orientar”, disse.

De acordo com o delegado Aurélio Paiva, da Demapa, a ação integrada ocorreu dentro da normalidade, sem conflito e com a saída de todas as pessoas e desmobilização de estruturas. “As Polícias Civil e Militar estão atuando para coibir essa prática. Em operações anteriores, pessoas foram detidas, e hoje, novamente, uma pessoa foi conduzida à delegacia. O objetivo é impedir a ocupação irregular e garantir a segurança na área”, afirmou.

No total, participaram da ação 117 militares e duas equipes da Demapa/PC, que percorreram toda a área que estava sendo ocupada de maneira irregular e acompanharam a retirada das estruturas dos barracões. A Seinfra atuou com maquinários para remoção e limpeza da área. A área permanecerá monitorada para evitar novas invasões. O governo do Estado reforça que ocupações irregulares em faixas de domínio de rodovias colocam em risco a vida da população e comprometem obras de infraestrutura.

Atos de vandalismo

Em nota, e antes da operação policial realizada nesta quarta-feira, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra) já havia se manifestado sobre o assunto. "A Seinfra informa que atos de vandalismo provocaram danos na cerca instalada para isolar a pista da área de vegetação. A Secretaria reitera que os danos já estão sendo reparados e que ao longo da Avenida, foram implantadas 34 passagens de fauna, sendo 22 aéreas e 12 subterrâneas, que permitem o deslocamento seguro dos animais", comunicou.

Sobre as mortes das capivaras, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade informou que apura o caso. A Semas acrescentou que disponibiliza um canal para denúncias por meio do app "Semas Pará", ou pelos canais de ouvidoria por meio dos contatos: ouvidoria@semas.pa.gov.br e (91) 3284-9143.