Homem encontrado morto com marcas de facadas em lixão é identificado por familiares em Itupiranga
O corpo dele apresentava sinais de violência, com ferimentos provocados por arma branca.
Emerson Marinho Costa foi encontrado morto em um lixão na vicinal Manoel de Barro, no município de Itupiranga, sudeste do Pará. A vítima estava desaparecida desde o último sábado (2). Na terça-feira (5), familiares buscaram as autoridades policiais para realizar a identificação oficial do corpo. Não há informações sobre qual poderia ser a motivação para o homicídio.
De acordo com as informações, Emerson foi encontrado na manhã de segunda-feira (4). O corpo dele apresentava sinais de violência, com ferimentos provocados por arma branca.
Segundo relatos iniciais, o jovem teria sido visto pela última vez por volta das 6h30, na área da orla da cidade. Após o desaparecimento, amigos e parentes mobilizaram buscas e divulgaram informações nas redes sociais na tentativa de encontrá-lo.
Após o achado do corpo, equipes da 24ª Companhia Independente de Polícia Militar foram acionadas e realizaram o isolamento da área. Na sequência, a Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para os procedimentos periciais e remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá.
A Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado para apurar o caso. As investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.
