O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem encontrado morto com marcas de facadas em lixão é identificado por familiares em Itupiranga

O corpo dele apresentava sinais de violência, com ferimentos provocados por arma branca.

O Liberal
fonte

Homem encontrado morto em lixão é identificado por familiares em Itupiranga. (Foto: Correio de Carajás)

Emerson Marinho Costa foi encontrado morto em um lixão na vicinal Manoel de Barro, no município de Itupiranga, sudeste do Pará. A vítima estava desaparecida desde o último sábado (2). Na terça-feira (5), familiares buscaram as autoridades policiais para realizar a identificação oficial do corpo. Não há informações sobre qual poderia ser a motivação para o homicídio.

De acordo com as informações, Emerson foi encontrado na manhã de segunda-feira (4). O corpo dele apresentava sinais de violência, com ferimentos provocados por arma branca.

Segundo relatos iniciais, o jovem teria sido visto pela última vez por volta das 6h30, na área da orla da cidade. Após o desaparecimento, amigos e parentes mobilizaram buscas e divulgaram informações nas redes sociais na tentativa de encontrá-lo.

Após o achado do corpo, equipes da 24ª Companhia Independente de Polícia Militar foram acionadas e realizaram o isolamento da área. Na sequência, a Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para os procedimentos periciais e remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá.

A Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado para apurar o caso. As investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.

