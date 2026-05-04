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Polícia

Suspeito de sequestro é morto em troca de tiros com a Polícia Militar em Castanhal

Versão policial conta que suspeito foi localizado e atirou contra os agentes de segurança que reagiram

O Liberal
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Suspeito foi morto em troca de tiros com policiais militares em Castanhal, nesta segunda-feira (04). (Foto: Imagem ilustrativa /Agência Pará)

Um suspeito morreu em troca de tiros com membros do 3º Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar (3ºBPM), na manhã desta segunda-feira (04), na avenida Imperador, no bairro Imperador, em Castanhal. O suspeito, que não teve a identidade revelada, teria participado de um sequestro contra um jovem no município da Região Metropolitana de Belém (RMB).

Guarnições da PM foram acionadas por volta das 08h40, nesta segunda-feira, por meio do Núcleo Integrado de Operações (Niop) após denúncia de troca de tiros na Agrovila Macapazinho. Os policiais encontraram no local uma vítima que detalhou que seu filho havia sido sequestrado por cerca de cinco indivíduos armados. Os criminosos estavam em um veículo prata, que seria um Volkswagen Polo.

Durante a ação, um dos suspeitos fugiu para a mata e o veículo com a vítima seguiu em direção ao bairro Imperador. As equipes policiais realizaram sem êxito buscas iniciais no bairro.

Por volta das 15h30, a polícia recebeu informação que um dos suspeitos estava em uma residência no bairro Imperador. Ao chegarem, o suspeito teria fugido pelos fundos atirando contra os policiais, que reagiram e o alvejaram.

O suspeito ainda foi socorrido e levado para Unidade de Pronto-Atendimento (UPA). Ele reconhecido pelo pai da vítima como participante do sequestro. Com ele foram apreendidos uma pistola calibre .380, munições, entorpecentes maconha e um celular. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial para os procedimentos legais.

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