Quatro pessoas morrem em rodovias federais do Pará durante feriadão do Dia do Trabalhador

Quatro pessoas morreram nas rodovias federais que cortam o Pará, segundo balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizou Operação Dia do Trabalho 2026. As mortes foram registradas ao longo do feriado prolongado, encerrado neste domingo (3), sendo três ocorrências na BR-230 e uma na BR-308.

Além das vítimas mortas, a operação contabilizou 12 sinistros de trânsito, dos quais três foram considerados graves. Outras oito pessoas ficaram feridas nas ocorrências registradas nas estradas federais do estado.

A fiscalização foi intensificada durante os quatro dias de operação, com foco na prevenção de acidentes e no combate a condutas de risco. Ao todo, 2.462 veículos e 2.972 pessoas foram abordados. A PRF também realizou 1.956 testes de alcoolemia, que resultaram na prisão de quatro motoristas por dirigirem sob efeito de álcool.

No período, foram lavrados 1.141 autos de infração. Entre as irregularidades mais frequentes estão o excesso de velocidade (114 registros), ultrapassagens indevidas (75), não uso de capacete (140) e a ausência do cinto de segurança ou cadeirinha (45). Além disso, 144 veículos foram recolhidos por apresentarem problemas ou irregularidades.

As ações também incluíram o combate à criminalidade, com a detenção de 25 pessoas por diferentes crimes, o cumprimento de três mandados de prisão e a recuperação de dois veículos com registro de roubo ou furto.

A PRF reforça que a prevenção de sinistros depende da prudência de cada condutor. A instituição orienta o respeito rigoroso à sinalização e aos limites de velocidade para garantir a segurança de todos. Em casos de emergência nas rodovias federais, a PRF disponibiliza o número 191.