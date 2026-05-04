‘Mataram a minha descendência’, diz mãe de motociclista por app morto em Ananindeua

Durante o sepultamento do motociclista por aplicativo e barbeiro Matheus Ferreira da Rocha, de 22 anos, na tarde desta segunda-feira (4), em um cemitério particular de Marituba, a mãe do rapaz, Isis Ferreira, estava bastante emocionada e fez um desabafo público.

Ela agradeceu a mobilização de familiares, amigos e da população que ajudou nas buscas pelo filho, que estava desaparecido desde o dia 22 de abril. “Obrigada a todo mundo que esteve junto comigo. O meu filho não vai ficar desaparecido. Ele não vai ser enterrado como indigente. Obrigada ao pessoal da internet, à reportagem, aos meus amigos, que são minha segunda família. Eu orei para Deus e pedi que me trouxesse ele de qualquer jeito. E Ele trouxe o meu filho para mim desse jeito. Mataram a minha descendência”, declarou.

Matheus desapareceu após sair para trabalhar com corridas por aplicativo. O corpo dele foi localizado no início da noite de domingo (3), em uma área de mata na Estrada do Ariri, no bairro 40 Horas, em Ananindeua, na Grande Belém.

De acordo com informações preliminares da perícia, a vítima apresentava oito perfurações causadas por arma de fogo.

O corpo foi liberado na tarde desta segunda-feira (4) do Instituto Médico Legal (IML) e seguiu diretamente para o cemitério em Marituba, onde ocorreu o sepultamento. O caso segue sob investigação para identificar os responsáveis e a motivação do crime.