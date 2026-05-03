Daniela Barbalho se solidariza com família de jovem mototaxista Matheus Ferreira

A conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) e ex-primeira-dama do Estado do Pará Daniela Lima Barbalho divulgou nota de solidariedade à família do jovem Matheus Ferreira da Rocha, de 22 anos, que estava desaparecido desde o dia 22 de abril e foi encontrado morto na noite deste domingo (03).

"Minha solidariedade e apoio á mãe de Matheus Ferreira da Rocha, de 22 anos, encontrado sem vida em Ananindeua. O jovem estava desaparecido há mais de dez dias e trabalha como mototaxista. Como mãe, é impossível não me comover com uma perda tão inesperada e violenta. Confiamos no trabalho das autoridades competentes, que irão localizar e prender os responsáveis por esse crime, para que respondam à Justiça por tamanha crueldade. Aos familiares e amigos, deixo meu abraço e meus mais sinceros sentimentos", declarou.

O jovem Matheus Ferreira da Rocha desapareceu após sair para realizar uma corrida como motociclista de aplicativo. O corpo do jovem foi encontrado em área de mata na Estrada do Ariri, do bairro do 40 Horas, em Ananindeua. Ele fez o último contato com a família enquanto aguardava a chuva em um condomínio localizado na rodovia Mário Covas. Em seguida, informou que buscaria uma passageira no bairro Parque Verde antes de retornar para casa, o que não aconteceu.

Imagens de câmeras de segurança mostram Matheus abrigado da chuva ao lado de outros motociclistas e deixando o local minutos depois. A motocicleta utilizada por ele foi encontrada no dia seguinte ao desaparecimento, em uma rua do Parque Verde, sem bateria e sem o suporte de celular. Testemunhas relataram ter visto dois homens abandonando o veículo e deixando a área em outra moto. A Polícia Civil segue investigando o caso pela Delegacia de Homicídios.