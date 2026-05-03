Homem é morto com marteladas na cabeça em Itaituba

A prisão de um homem de 32 anos, suspeito de homicídio, mobilizou forças de segurança na madrugada deste domingo (3), no distrito de Moraes de Almeida, em Itaituba, sudoeste do Pará. A vítima, um homem de 41 anos, foi encontrada morta após ser atingida com golpes de martelo.

Segundo informações iniciais, o crime ocorreu em uma carvoaria situada a cerca de cinco quilômetros do distrito, às margens da BR-163, no sentido de Trairão. A guarnição foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, confirmou o óbito.

Após coletar relatos de testemunhas, os agentes iniciaram diligências na região e conseguiram localizar o suspeito na rodoviária de Moraes de Almeida. Durante a abordagem, ele teria admitido a autoria do crime, relatando que utilizou um martelo para golpear a cabeça da vítima.

O suspeito foi detido e conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. A investigação ficará sob responsabilidade da Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias e a motivação do crime.

A Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA) informou por meio de nota que a investigação segue sob sigilo. “A Polícia Civil do Pará informa que um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar por homicídio qualificado e conduzido para a Delegacia do Distrito de Moraes Almeida, que investiga o caso sob sigilo”, destacam.