Suspeito de dar apoio a assalto é preso com arma e drogas em Tomé-Açu

Uma ação integrada das polícias Civil e Militar resultou na prisão em flagrante de um homem apontado como peça de apoio a crimes como roubo, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, no município de Tomé-Açu, nordeste do Pará. A captura ocorreu por volta das 23h de sábado (2). O suspeito foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

O preso foi identificado como Gedeão Mendonça Batista, conhecido como “Gedeco”. Segundo as investigações, ele teria ligação direta com o assalto registrado horas antes, durante a madrugada, em um posto de combustíveis da região. Na ocasião, dois homens armados, usando capacetes e uma motocicleta sem placa, renderam vítimas, levaram celulares e dinheiro, além de efetuarem disparos para intimidar.

A partir de informações de inteligência e depoimentos, as equipes chegaram ao suspeito, localizado em um bar no bairro Portelinha. Durante a abordagem, conforme a polícia, ele admitiu ter dado suporte à ação criminosa, incluindo abrigo ao executor do roubo e monitoramento da movimentação policial.

Ainda de acordo com os agentes, o homem indicou onde estavam escondidos um revólver calibre 32, munições e entorpecentes, que foram apreendidos.

As investigações também apontam que o suspeito teria vínculo com o grupo criminoso Comando Vermelho, atuando na logística de ações ilegais na região, incluindo a cobrança de valores de comerciantes, prática conhecida como “taxa do crime”.

A Polícia Civil do Estado do Pará enviou uma nota onde informa que as investigações continuam, tanto para identificar o outro envolvido, quanto para recuperar os bens. “A Polícia Civil do Pará informa que a Delegacia de Tomé Açu investiga o caso. Diligências são realizadas para identificar e localizar os suspeitos, bem como recuperar os bens roubados. Testemunhas foram ouvidas, perícias solicitadas e as imagens das câmeras de monitoramento serão analisadas”, afirma