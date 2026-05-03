Homem morre após ser agredido dentro da rodoviária de Rondon do Pará
Vítima foi identificada como Derly Timóteo; Polícia Civil tenta identificar agressor com ajuda de vídeo de câmeras de segurança
Um homem morreu após ser agredido no Terminal Rodoviário de Rondon do Pará, localizado na rua Pão de Açúcar, nº 12, na região sudeste do Estado do Pará. O caso ocorreu na tarde do último sábado (02), e é investigado como homicídio pela Polícia Civil. A vítima foi identificada como Derly Timóteo.
As agressões teriam ocorrido nas dependências da rodoviária da cidade. Derly ainda chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu horas depois.
O principal suspeito do crime foi identicado apenas pelo apelido de “Só Tachão”. Até o momento, o homem estava foragido. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação e estão sendo analisadas pela polícia. As forças de segurança realizam diligências para identificar e prender o autor do homicídio.
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