Corpo de jovem desaparecido em Ananindeua é encontrado enterrado em área de mata

O corpo do jovem Matheus Ferreira da Rocha, de 22 anos, foi encontrado enterrado em uma área de mata localizada na Estrada do Ariri, no bairro do 40 Horas, na noite deste domingo (03). O corpo estava em uma cova rasa com sinais de violência. Foram detectadas, de maneira preliminar, aproximadamente oito perfurações de arma de fogo. Matheus, que trabalhava como mototaxista, estava desaparecido desde o dia 22 de abril. A família do jovem Matheus Ferreira confirmou a identidade do rapaz no Instituto de Medicina Legal Renato Chaves.

"Estava mais ou menos distante a 600 metros daqui dessa área dessa empresa. Ele estava praticamente enterrado em cova rasa. Nosso pessoal desenterrou e foi feita a análise das lesões preliminares, porque estava impregnado de lama, então nem todas as lesões são possíveis de verificar, mas preliminarmente, ele tem de sete a oito tiros, são perfurações de arma de fogo", declarou o perito da Polícia Científica do Estado do Pará (PCIPA) Benedito Leão.

A Polícia Científica conseguiu confirmar o corpo pelas tatuagens que Matheus Ferreira possui pelo corpo. "Ele tem tatuagens que se mantiveram, são duas tatuagens na perna, sendo uma direita, outra na esquerda e outra no braço direito. Então, é possível reconhecer pelas tatuagens", informou Leão.

Os peritos não souberam apontar se Matheus foi morto na área ou se foi desovado no local onde foi encontrado. A chuva e a lama apagaram os possíveis vestígios de sangue, que poderiam ajudar a definir o local da morte. "O terreno está molhado, já tem um tempo que ele está enterrado aí. Então, não tem como definir se ele foi morto aí ou não, mas possivelmente foi morto em uma região bem próxima", esclareceu o perito.

De acordo com o grau de decomposição e o terreno onde o jovem foi enterrado, a Polícia Científica acredita que o corpo esteja enterrado há cerca de oito a 10 dias. Para retirar o corpo, foi necessária uma força-tarefa com equipes da Polícia Científica, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Militar.

As forças de segurança chegaram ao paradeiro do corpo após informações obtidas pelo Centro de Inteligência do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar (PM). Em nota divulgada nas redes sociais, a corporação informou que mais detalhes seriam divulgados.

"Após levantamentos repassados pelo Centro de Inteligência da PMPA, em conjunto com a Agência de Inteligência do BOPE, o GPAR/BOPE, utilizando técnicas de rastreamento em área de mata no bairro do 40 Horas, localizou um corpo em cova rasa suspeito de ser o nacional desaparecido há 11 dias na área. A Operação contou com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Científica", diz a nota.

Investigação

Um tênis branco foi localizado em uma área de mata, onde estão concentradas as buscas pelo jovem desaparecido em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O objeto, encontrado no sábado (2/5), nas proximidades do rio Ariri, no bairro 40 Horas, passou a ser tratado como um possível vestígio ligado ao caso.

Caso

O jovem, de 22 anos, desapareceu após sair para realizar uma corrida como motociclista de aplicativo. Segundo informações repassadas pela família à polícia, ele teria feito o último contato enquanto aguardava a chuva em um condomínio localizado na rodovia Mário Covas. Em seguida, informou que buscaria uma passageira no bairro Parque Verde antes de retornar para casa, o que não aconteceu.

Imagens de câmeras de segurança mostram Matheus abrigado da chuva ao lado de outros motociclistas e deixando o local minutos depois. A motocicleta utilizada por ele foi encontrada no dia seguinte ao desaparecimento, em uma rua do Parque Verde, sem bateria e sem o suporte de celular. Testemunhas relataram ter visto dois homens abandonando o veículo e deixando a área em outra moto.

A passageira transportada por Matheus relatou que o pneu da motocicleta estava murcho durante a corrida. Moradores da área onde o veículo foi localizado afirmaram que o local é conhecido por registros frequentes de roubos e abandono de veículos.

A família chegou a receber informações sobre a possível localização de um corpo no bairro 40 Horas, o que levou equipes policiais até a área, mas nada foi encontrado na ocasião. No dia do desaparecimento, o jovem vestia roupa preta e usava um par de tênis branco, semelhante ao que foi localizado durante as buscas.

A Polícia Civil do Estado do Pará informou por meio de nota que o caso foi registrado na Divisão de Homicídios, e a Delegacia de Pessoas Desaparecidas segue à frente das investigações. “A Polícia Civil informa que a Delegacia de Pessoas Desaparecidas apura o caso. Informações que auxiliem no trabalho policial podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido”, afirma.