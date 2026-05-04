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Polícia

Homem é morto a tiros em bar de Tucuruí; suspeito é detido por PM à paisana

O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (4)

O Liberal
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A imagem mostra o suspeito no chão, sendo detido pelo policial. Ao lado, está a imagem da vítima que foi morta no ataque a tiros. (Foto: Redes Sociais)

Um homem, identificado como Richard Menezes, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (4), em Tucuruí, no sudeste do Pará. O crime foi registrado em um bar situado nas proximidades do Parque de Exposições, no bairro Beira-Rio. Conforme as informações iniciais, o atirador também foi baleado por um policial à paisana que estava no local.

"A Polícia Civil informa que a Seccional de Tucuruí apura as circunstâncias do homicídio. Segundo informações preliminares, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e um deles efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, que morreu no local. Durante a ação, um policial militar de folga reagiu em legítima defesa de terceiros e atingiu um dos suspeitos, enquanto o outro fugiu do local. O homem foi levado para atendimento médico e a arma de fogo foi apreendida. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.

Segundo os relatos de testemunhas, o atirador e um comparsa chegaram ao local em uma motocicleta. O garupa entrou no estabelecimento e efetuou vários disparos contra a vítima, que estava sentada em uma das mesas do bar consumindo bebidas.

Durante a ação, um policial militar à paisana, que conversava no local, reagiu e baleou o suspeito, interrompendo o ataque. O atirador foi detido. Até o momento, não houve confirmação oficial sobre a identidade do suspeito ou do PM.

Não há informações sobre qual poderia ser a motivação para o homicídio de Richard. Uma ambulância do Samu ainda foi chamada por pessoas que estavam no estabelecimento, mas os socorristas somente confirmaram o óbito da vítima. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima morta e o policial contendo o atirador. O suspeito aparece deitado no chão, já desarmado. Ele usa capacete e uma camisa vermelha.

Viaturas da Polícia Militar estiveram no bar para realizar o isolamento da área até a chegada da perícia. O corpo foi analisado e removido ao Instituto Médico Legal.

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