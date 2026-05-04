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Polícia

Ribeirinho morre após acidente com rabeta em Igarapé-Miri

O caso foi registrado na tarde de domingo (3) no Rio Furo do Seco

O Liberal
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Ribeirinho morre após acidente com rabeta em Igarapé-Miri. (Foto: Redes Sociais)

Um ribeirinho identificado como Osias da Costa e Silva, mais conhecido pelo apelido de “Zica”, morreu na tarde de domingo (3), após um acidente envolvendo uma embarcação do tipo rabeta no Rio Furo do Seco, na zona rural de Igarapé-Miri, nordeste do Pará.

De acordo com as informações iniciais, a vítima conduzia a embarcação quando acabou colidindo contra a ponte de uma residência às margens do rio. Com o impacto, Osias teria batido a cabeça e foi lançado na água, onde desapareceu. Moradores da região iniciaram rapidamente as buscas e conseguiram localizar o corpo pouco tempo depois. No entanto, a vítima havia se afogado e já estava sem vida.

A identificação da vítima foi confirmada por familiares. Nas redes sociais, familiares do homem manifestaram pesar pela perda e relataram o estado de choque dos parentes diante do acidente.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que não foi acionado para a ocorrência. A PC, por sua vez, comunicou que até o momento, o caso não teve registro na delegacia que atende o município.

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