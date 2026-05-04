Pai é morto e filho baleado após ataque a tiros em área de invasão em Moju

Um homem morreu e o filho dele ficou ferido após um ataque a tiros registrado na noite de domingo (3), na invasão Sabor Caseiro, às margens da rodovia PA-252, no município de Moju, nordeste do Pará. A vítima que morreu foi identificada como Alcindo de Lima Sousa, de 43 anos. Ele e o filho, de 25 anos, estavam na frente da própria casa quando foram surpreendidos por dois homens em uma motocicleta.

Segundo informações da Polícia Militar, pai e filho consumiam bebidas alcoólicas quando a dupla de suspeitos encapuzados chegou ao local em uma moto branca. O garupa teria descido e efetuado vários disparos contra as vítimas, que tentaram correr e escapar. Os atiradores fugiram após o crime.

Pai e filho ainda foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto Atendimento do município. Alcindo foi atingido no tórax e na região das costelas e já chegou à unidade sem vida. Já o filho dele sofreu um ferimento na mão, recebeu atendimento médico e não corre risco de morte.

Equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região, mas ninguém foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a PC. Em nota, a instituição informou que o caso é investigado pela Delegacia de Moju. "Segundo informações iniciais, um homem morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo, que também feriram uma segunda vítima. Perícias foram solicitadas e equipes policiais atuam para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os envolvidos", comunicou a Polícia Civil.