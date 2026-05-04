Mulher é morta com tiro na cabeça dentro de bar em Canaã dos Carajás

Uma mulher identificada como Michele Barroso Castro foi morta com um tiro na cabeça na noite de domingo (3), dentro de um bar no bairro Vale da Benção, em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. Não há mais informações sobre as circunstâncias ou quem é o autor do crime.

De acordo com informações preliminares, o crime ocorreu pouco antes da meia-noite, no interior do estabelecimento em que a vítima trabalhava e era proprietária. Michele estava sentada à mesa quando foi atingida por um único disparo na região da cabeça, sem chance de reação.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima já sem vida, ainda no local, com a cabeça inclinada sobre a mesa, o que reforça a suspeita de que o ataque tenha ocorrido de forma repentina.

As circunstâncias do homicídio ainda não foram esclarecidas, e a motivação segue desconhecida. O autor do crime fugiu após o disparo e, até o momento, não foi localizado. A Polícia Civil do Pará investiga o caso e realiza diligências para identificar o responsável e entender a dinâmica do crime.

"A Polícia Civil informa que as circunstâncias do homicídio são apuradas pela Delegacia de Canaã dos Carajás. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar no esclarecimento da autoria e motivação do crime. Informações que contribuam nas buscas pelos suspeitos podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido", comunicou.