Condenado por tráfico de drogas é preso com ouro de origem irregular em Trairão

Um homem condenado a mais de oito anos de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico foi preso pela Polícia Federal neste domingo (3), no distrito de Caracol, em Trairão, no sudoeste do Pará. Durante a ação, os agentes também apreenderam cerca de 25 gramas de ouro de origem irregular que estavam com o suspeito.

A captura ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão definitiva expedido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. No momento da abordagem, além do ouro, os policiais localizaram um aparelho celular, que também foi apreendido e será encaminhado para perícia.

A posse do minério sem comprovação de origem legal configurou situação de flagrante, o que reforçou a atuação policial no momento da prisão.

Após ser detido, o homem foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Itaituba, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Ele permanece custodiado e à disposição do Poder Judiciário.