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Polícia

Caminhão carregado de tijolos tomba e atinge três veículos na rodovia do Tapanã

Ninguém ficou ferido no acidente, mas um dos carros ficou totalmente destruído

O Liberal
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Caminhão carregado de tijolos tombou sobre três veículos na rodovia do Tapanã, na tarde desta segunda-feira (04), em Belém. (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Um caminhão carregado com tijolos de cerâmica tombou na rotatória da rodovia do Tapanã com a estrada da Piçarreira, em Belém, no final da tarde desta segunda-feira (04). Os tijolos atingiram três carros de passeio, que estavam estacionados na rotatória ou nas proximidades, felizmente ninguém ficou ferido no acidente.

Um dos carros modelo Caoa Cherry, de cor preta, foi atingido em cheio pelos tijolos e ficou totalmente destruído, com os vidros quebrados, o teto e a lataria amassados. O outro veículo parcialmente atingido foi de modelo Ford Ecosport, na cor vermelha. Um terceiro veículo também foi atingido pelos tijolos. Durante a noite, trabalhadores recolhiam os tijolos da empresa proprietária do caminhão. 

De acordo com o relato do motorista do caminhão Carlos Santos, o veículo carregado de tijolos havia saído da rodovia Mário Covas e seguia pela rodovia do Tapanã para o distrito de Icoaraci. O motorista afirmou que estava em baixa velocidade, há aproximadamente 20 Km/h.

Segundo ele, o carro preto que estava estacionado no meio da ciclofaixa na rotatória atrapalhou a curva, o que fez o peso dos tijolos desequilibrar o veículo e tombá-lo. "Eu ía fazendo a curva e uma caçamba estava na minha frente encobrindo o carro que estava na ciclofaixa. A caçamba desviou do carro, mas eu vi muito em cima. Eu fui querer tirar, fiz a curva, para não bater no carro, e a carga jogou para o outro lado", detalhou.

image Caminhão com tijolos tombou sobre dois carros na rodovia do Tapanã, no início da noite desta segunda-feira (04), em Belém. (Reprodução Redes Sociais)

Carlos Santos contou que vinha sozinho no caminhão e ficou aliviado que ninguém se feriu no grave acidente. "O carro que estava estacionado tinha ninguém. Os outros carros também estavam estacionados, mas para essa parte da rua. Eu vinha devagar, não tem como a gente correr aqui com uma carga dessas. Eu vinha entre 15 ou 20 Km/h", afirmou. O motorista informou que iria para a delegacia em seguida para registrar um boletim de ocorrência sobre o acidente. "Graças a Deus ninguém se feriu", disse aliviado. 

De acordo com testemunhas, o motorista do carro preto mais atingido havia estacionado na ciclovia para comprar pão em uma padaria próxima. O motorista do carro não quis falar com a reportagem.

A população relata que acidentes são constantes na área. A moradora Ana Santos conta que vários acidentes ocorrem na rotatória da Estrada da Piçarreira e na rotatória da Arthur Bernardes. "Tanto essa, quanto a outra da rodovia Arthur Bernardes tem acidentes", afirma. "Acidentes são constantes na área. É moto derrapando, atropelamento, e outros. Nesse lugar tinha até um carro de lanche onde esse carro preto está, por sorte hoje não estava. Essa rotatória foi mal feita", reclama.

A reportagem do Grupo Liberal solicitou resposta da Prefeitura Municipal de Belém (PMB) sobre os acidentes na área e as reclamações sobre os riscos frequentes. 

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