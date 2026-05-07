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Polícia

Suspeito morre após troca de tiros com a Polícia Militar em Castanhal

Arma, drogas e outros materiais foram apreendidos

O Liberal
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Suspeito morre após troca de tiros com a Polícia Militar em Castanhal. (Reprodução/ redes sociais)

Um homem identificado como Caio Bruno Silva Araújo, conhecido pelo apelido de “CB”, morreu após uma troca de tiros com policiais militares do 3º Batalhão de Missões Especiais (3º BME), na manhã desta quinta-feira (7), no conjunto Ypê, bairro Fonte Boa, em Castanhal. O homem, segundo a  polícia, seria "torre" de uma facção criminosa com atuação na área.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 10h40, durante patrulhamento da guarnição Tático 01 na área. Os policiais relataram que avistaram um homem carregando uma sacola e com um volume na cintura. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito teria corrido para um corredor de acesso aos apartamentos do conjunto habitacional.

Ainda segundo a PM, durante o acompanhamento, o homem sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra os agentes. Os policiais revidaram para “salvaguardar a integridade física da guarnição”. O suspeito foi socorrido e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia informou que Caio Bruno possuía passagem por tráfico de drogas em 2023 e seria apontado como “torre” de uma facção criminosa que atua na área do conjunto Ypê.

Durante a ação, foram apreendidos um revólver calibre 32 com quatro munições deflagradas e uma intacta, R$ 282 em dinheiro, cerca de 166 gramas de maconha, uma balança de precisão, um relógio da marca Orient e um celular iPhone.

O caso foi registrado na delegacia para os procedimentos cabíveis.

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