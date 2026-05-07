Irmãos suspeitos de assalto são presos em Barcarena; crime ocorreu dentro de uma van

Dois irmãos foram presos durante uma ação da Polícia Civil realizada na manhã desta quinta-feira (7), no município de Barcarena, na região metropolitana de Belém. Um deles, identificado como Kendel Wendel da Cruz Menezes, conhecido pelo apelido de “Lágrima”, era alvo de mandado de prisão preventiva por envolvimento em um assalto a passageiros de uma van em Santa Izabel do Pará. O outro, Kleidison da Cruz Menezes, estava foragido do sistema penal há cerca de três anos.

Segundo a Polícia Civil, Kendel é investigado por participação em um roubo ocorrido no dia 24 de setembro de 2025, na Vila de Americano, em Santa Izabel. Na ocasião, cinco suspeitos teriam abordado passageiros de uma van e roubado diversos aparelhos celulares das vítimas.

Ainda de acordo com a corporação, Kendel possui diversas passagens pela polícia, incluindo por homicídio qualificado no ano de 2018.

A operação foi realizada por equipes da 17ª Seccional Urbana de Santa Izabel e do NAI Baixo Tocantins. Após a prisão, os irmãos foram levados para a Delegacia de Polícia de Vila dos Cabanos, onde passaram por exame de corpo de delito e permanecem à disposição da Justiça.