Mulher é morta com tiros de espingarda pelo ex-companheiro em Marabá
O suspeito tirou a própria vida ainda no local do crime. O filho da vítima, de 17 anos, estava no imóvel e escutou os tiros
Luciene Pereira Nascimento foi assassinada com tiros de espingarda pelo ex-companheiro, Genivaldo Vieira Lima, na noite de quarta-feira (6/5) na Rua Itacaiunas, no bairro Bom Planalto, em Marabá, no sudeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, o filho da mulher, de 17 anos, estava na casa onde o crime ocorreu e relatou ter ouvido os disparos. O suspeito tirou a própria vida.
Assim que a PM soube do ocorrido, se deslocou ao local para verificar a ocorrência. Os agentes, ao entrarem no imóvel, encontraram os corpos de Luciene e de Genivaldo. Com isso, a área foi isolada pelos militares, que também acionaram a Polícia Civil.
De acordo com a PM, o filho de Luciene disse que Genivaldo teria chegado à residência alegando que entregaria uma quantia em dinheiro para a quitação de uma dívida. E, depois de sair e retornar para a casa, o suspeito atirou com uma espingarda, que estaria no carro dele, contra a ex-companheira, ainda conforme o relato do adolescente à Polícia Militar. Na sequência, o homem tirou a própria vida dentro do local.
Segundo as autoridades, parentes relataram que Genivaldo estaria insistindo para reatar o relacionamento, mas Luciene não queria voltar com o suspeito.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.
