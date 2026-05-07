Jovem morre após colisão entre moto e carro em Itaituba

Yzequiel Silva Rosa, de 23 anos, morreu em um grave acidente de trânsito registrado na tarde de quarta-feira (6/5), na 33ª Rua, no cruzamento com a Travessa São José, em Itaituba, no sudoeste do Pará. Ele estava em uma motocicleta, junto com outro jovem, quando houve uma colisão com um carro.

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. As imagens mostram os ocupantes da moto sendo arremessados após a batida com o outro automóvel. Outra filmagem, já após o sinistro, mostra uma das vítimas sendo socorrida por moradores. Nesse mesmo vídeo, é possível ver que a frente do carro ficou destruída com colisão, o que revela a dimensão do impacto.

Até o começo da manhã de quinta-feira (7/5), o estado de saúde do segundo jovem que estava na motocicleta e do motorista do carro não havia sido revelado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido e aguarda retorno.