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Grave acidente envolvendo dois carros é registrado próximo a canal da Doca, em Belém

Até o momento, não há informações sobre vítimas mortas.

O Liberal
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Grave acidente envolvendo doi carros é registrado na Doca, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Dois carros de passeio se envolveram em um grave acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (8), no cruzamento da Avenida Visconde de Souza Franco com a rua Senador Manoel Barata, no bairro do Reduto, em Belém. A colisão ocorreu por volta de 6h30 e deixou o trânsito lento na área. Até o momento, não há informações sobre feridos nem sobre as circunstâncias que provocaram a colisão.

De acordo com as informações iniciais, com o impacto da batida, um carro preto foi arremessado para cima do canteiro central e atingiu um semáforo, que ficou tombado. O equipamento deverá ser substituído. Já o outro veículo, de cor branca, parou sobre a calçada ao redor do canal após atingir uma placa de sinalização.

Viaturas da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) e da Guarda Municipal estiveram no local para atender a ocorrência, realizar o controle do tráfego e verificar a situação do acidente.

 

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a SegBel, Guarda Municipal e para a Polícia Civil, e aguarda o retorno.

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