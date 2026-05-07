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Polícia

Atendente de clínica de odontologia é presa suspeita de desviar R$ 100 mil em Castanhal

Mulher foi presta nesta quinta-feira pela Polícia Civil por desviar pagamentos de pacientes para a clínica

O Liberal
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Suspeita de desviar aproximadamente R$ 100 mil foi presa por estelionato em Castanhal. (Reprodução Redes Sociais)

Uma atendente de uma clínica odontológica foi presa pela Polícia Civil suspeita de desviar aproximadamente R$ 100 mil da empresa. Os policiais cumpriram mandado de prisão pelo crime de estelionato, nesta quinta-feira (07).

De acordo com as investigações, a atendente identificada como Isamara Alves Teixeira concedia descontos a pacientes a pacientes para que os pagamentos fossem realizados em dinheiro ou via PIX diretamente para contas de sua titularidade ou de familiares, sem efetuar o devido repasse dos valores à clínica.

De acordo com os levantamentos realizados, o prejuízo causado é estimado em mais de R$ 100 mil. Diante dos fatos, a investigada foi conduzida à unidade policial para adoção das medidas legais cabíveis. A Polícia Civil segue com as investigações a fim de esclarecer integralmente os fatos.

A reportagem do Grupo Liberal tenta contato com a defesa de Isamara Alves Teixeira e segue com espaço aberto para a suspeita apresentar sua versão dos fatos.

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